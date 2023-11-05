Кузнецов Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Виктор Васильевич

Кузнецов Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1965

Отец: Кузнецов Василий Андреевич

Мать: Денисова Любовь Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close