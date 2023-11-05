Кузнецов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1953
Дочь: Рудова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Денисова Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
15.03.1959
Сын: Кузнецов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Денисова Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
09.08.1965
Сын: Кузнецов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Денисова Любовь Григорьевна
Смерть
Неизвестно