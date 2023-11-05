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Кузнецов Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1953

Дочь: Рудова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Денисова Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
15.03.1959

Сын: Кузнецов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Денисова Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
09.08.1965

Сын: Кузнецов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Денисова Любовь Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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