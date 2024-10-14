Солонин Борис Адрианович
мужской, родился 20.05.1884
умер 1952
ОтецСолонин Андриан Федосеевич21.08.1856 г.р.
МатьСолонина (Корещенко) Анна ДмитриевнаОколо 1844 г.р.
Супруги
Солонина (Фролова) Мария Петровна05.06.1887 г.р.
Дети
Солонина (Солонина) Елена Борисовна13.05.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1908
Дочь: Солонина (Солонина) Елена Борисовна
Мать ребёнка: Солонина (Фролова) Мария Петровна
Смерть
1952