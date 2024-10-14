Солонин Борис Адрианович 20.05.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Солонин Борис Адрианович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 20.05.1884

умер 1952

Отец
Солонин Андриан Федосеевич21.08.1856 г.р.
Мать
Солонина (Корещенко) Анна ДмитриевнаОколо 1844 г.р.
Супруги
Солонина (Фролова) Мария Петровна05.06.1887 г.р.
Дети
Солонина (Солонина) Елена Борисовна13.05.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1884

Отец: Солонин Андриан Федосеевич

Мать: Солонина (Корещенко) Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солонина (Фролова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
13.05.1908

Дочь: Солонина (Солонина) Елена Борисовна

Мать ребёнка: Солонина (Фролова) Мария Петровна

Смерть
1952

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