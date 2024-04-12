Урванова (Мелкозерова) Ксения Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти26.10.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
14.01.1896 ст.
Кабаклы, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1900
Отец ребёнка: Урванов Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1900
Сын: Урванов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Урванов Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
17.01.1902 ст.
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Урванов Михаил Абрамович
Смерть
26.10.1902 ст.