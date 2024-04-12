Урванова (Мелкозерова) Ксения Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урванова (Мелкозерова) Ксения Алексеевна

Место рождения

Сарыбалык, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

26.10.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 или 1878 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарыбалык, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
14.01.1896 ст.

Муж: Урванов Михаил Абрамович

Кабаклы, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1900

Сын: Урванов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Урванов Михаил Абрамович

Сарыбалык, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1900

Сын: Урванов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Урванов Михаил Абрамович

Сарыбалык, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.01.1902 ст.

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Урванов Михаил Абрамович

Сарыбалык, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
26.10.1902 ст.
Сарыбалык, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
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