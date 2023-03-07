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Гончаров Иван Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

28.09.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Гончаров Иван

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1876

Жена: Гончарова Мария Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1878

Сын: Гончаров Николай ст.

Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Алексеева Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1879

Сын: Гончаров Михаил Иванов

Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1880

Сын: Гончаров Николай Иванов

Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1882

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1884

Сын: Гончаров Алексей Иоаннов

Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1885

Сын: Гончаров Леонид Иванов

Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1887

Сын: Гончаров Павел Иванов

Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1888

Дочь: Лариса Иванова

Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.09.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от мозгового удара
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Гончаров Пётр Иванов

Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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