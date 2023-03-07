Гончаров Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти28.09.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Гончаров Иван
Мать: ?
Бракосочетание
10.11.1876
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1878
Сын: Гончаров Николай ст.
Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Алексеева Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева
Рождение ребёнка
04.11.1879
Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева
Рождение ребёнка
04.12.1880
Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева
Рождение ребёнка
01.02.1882
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева
Рождение ребёнка
16.03.1884
Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева
Рождение ребёнка
04.06.1885
Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева
Рождение ребёнка
27.02.1887
Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева
Рождение ребёнка
18.03.1888
Дочь: Лариса Иванова
Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева
Смерть
28.09.1897
Причина смерти: от мозгового удара
Рождение ребёнка
До 1897
Сын: Гончаров Пётр Иванов
Мать ребёнка: Гончарова Мария Прокопиева