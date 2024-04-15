Загорулько Христина Или Харитина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загорулько Христина Или Харитина Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

04.10.1895 ст.

Дата смерти

09.02.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1895 ст.

Отец: Загорулько Иван Дмитриевич

Мать: Загорулькина Парасковья Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYBN?i=8&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
05.10.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
09.02.1896 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C7-6?i=245&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
11.02.1896 ст.
на отведенном кладбище
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