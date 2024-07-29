Оверина (Костылева) Варвара Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения25.11.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1886 ст.
Бракосочетание
17.08.1908 ст.
Рождение ребёнка
31.07.1909 ст.
Дочь: Оверина Наталья Ионовна
Отец ребёнка: Оверин Иона Терентьевич
Рождение ребёнка
14.01.1911 ст.
Дочь: Оверина Анастасия Ионовна
Отец ребёнка: Оверин Иона Терентьевич
Рождение ребёнка
05.07.1913 ст.
Сын: Оверин Михаил Ионович (I)
Отец ребёнка: Оверин Иона Терентьевич
Рождение ребёнка
09.02.1915 ст.
Отец ребёнка: Оверин Иона Терентьевич
починок Широковский, Святогорская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1920
Сын: Оверин Михаил Ионович (II)
Отец ребёнка: Оверин Иона Терентьевич
починок Широковский, Святогорская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно