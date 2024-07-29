Оверина (Костылева) Варвара Дмитриевна 25.11.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Оверина (Костылева) Варвара Дмитриевна

Место рождения

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

25.11.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1886 ст.

Отец: Костылев Дмитрий Иванович

Мать: Костылева Надежда Ивановна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.08.1908 ст.

Муж: Оверин Иона Терентьевич

Рождение ребёнка
31.07.1909 ст.

Дочь: Оверина Наталья Ионовна

Отец ребёнка: Оверин Иона Терентьевич

Рождение ребёнка
14.01.1911 ст.

Дочь: Оверина Анастасия Ионовна

Отец ребёнка: Оверин Иона Терентьевич

Рождение ребёнка
05.07.1913 ст.

Сын: Оверин Михаил Ионович (I)

Отец ребёнка: Оверин Иона Терентьевич

Рождение ребёнка
09.02.1915 ст.

Сын: Оверин Алексей Ионович

Отец ребёнка: Оверин Иона Терентьевич

починок Широковский, Святогорская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1920

Сын: Оверин Михаил Ионович (II)

Отец ребёнка: Оверин Иона Терентьевич

починок Широковский, Святогорская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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