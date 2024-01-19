Костылев Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения17.10.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
17.10.1859 ст.
Отец: Костылев Иван Терентьевич
Мать: Костылева Дарья Титовна
Крещение
25.10.1859 ст.
Восприемник: починка Шоринского государственный крестьянин Ермил Селифонов Малышев
Восприемник
09.10.1877 ст.
Яков Родители: Сюрзинской волости деревни Верх по Убыте Василий Андреев Буторин и законная его жена Анна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Костылев Кузьма Дмитриевич
Мать ребёнка: Костылева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1884 ст.
Сын: Костылев Агапий Дмитриевич
Мать ребёнка: Костылева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1885 ст.
Сын: Костылев Евстигней Дмитриевич
Мать ребёнка: Костылева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Костылева Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Костылева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Костылев Терентий Дмитриевич
Мать ребёнка: Костылева Надежда Ивановна
Поручитель
22.02.1891 ст.
Жених: Лекомской волости деревни Сиземовской запасной рядовой из русских Косьма Димидов Тестоедов Невеста: Сюрзинской волости починка Шоринского крестьянина из русских Ивана Галагтиона Костылева дочь... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1892 ст.
Дочь: Костылева Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Костылева Надежда Ивановна
Восприемник
11.07.1893 ст.
Михаил Родители: Сюрзинской вол. починка Нового Караула крестьянин из русских Яков Домениев Соболев и законная его жена Васса Прокопиева
Рождение ребёнка
06.01.1896 ст.
Дочь: Костылева Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Костылева Надежда Ивановна
Поручитель
07.02.1897 ст.
Жених: Святогорской вол. села Архангельского крестьянин из русских Михаил Феодоров Опарин Невеста: Святогорской вол. деревни Дальней Сали крестьянина из русских Петра Петрова Никулина дочь девица Оль... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1897 ст.
Дочь: Костылева Афанасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Костылева Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.1900 ст.
Дочь: Костылева Ефимия Дмитриевна
Мать ребёнка: Костылева Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно