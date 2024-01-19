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Костылев Дмитрий Иванович

Место рождения

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.10.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1859 ст.

Отец: Костылев Иван Терентьевич

Мать: Костылева Дарья Титовна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.10.1859 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: починка Шоринского государственный крестьянин Ермил Селифонов Малышев
Восприемник
09.10.1877 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Яков Родители: Сюрзинской волости деревни Верх по Убыте Василий Андреев Буторин и законная его жена Анна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Костылев Кузьма Дмитриевич

Мать ребёнка: Костылева Надежда Ивановна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.03.1884 ст.

Сын: Костылев Агапий Дмитриевич

Мать ребёнка: Костылева Надежда Ивановна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1885 ст.

Сын: Костылев Евстигней Дмитриевич

Мать ребёнка: Костылева Надежда Ивановна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Костылева Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Костылева Надежда Ивановна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Костылев Терентий Дмитриевич

Мать ребёнка: Костылева Надежда Ивановна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Поручитель
22.02.1891 ст.
Красногорское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Лекомской волости деревни Сиземовской запасной рядовой из русских Косьма Димидов Тестоедов Невеста: Сюрзинской волости починка Шоринского крестьянина из русских Ивана Галагтиона Костылева дочь... Показать все
Рождение ребёнка
25.12.1892 ст.

Дочь: Костылева Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Костылева Надежда Ивановна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник
11.07.1893 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Михаил Родители: Сюрзинской вол. починка Нового Караула крестьянин из русских Яков Домениев Соболев и законная его жена Васса Прокопиева
Рождение ребёнка
06.01.1896 ст.

Дочь: Костылева Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Костылева Надежда Ивановна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Поручитель
07.02.1897 ст.
Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Жених: Святогорской вол. села Архангельского крестьянин из русских Михаил Феодоров Опарин Невеста: Святогорской вол. деревни Дальней Сали крестьянина из русских Петра Петрова Никулина дочь девица Оль... Показать все
Рождение ребёнка
02.10.1897 ст.

Дочь: Костылева Афанасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Костылева Надежда Ивановна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1900 ст.

Дочь: Костылева Ефимия Дмитриевна

Мать ребёнка: Костылева Надежда Ивановна

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно
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