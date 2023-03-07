Кукаева (Архипова) Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Архипова Иван Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.11.1845
Космодемьянская церковь Селитьба
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Кукаев Домиан Николаевич
Рождение ребёнка
07.06.1851
Сын: Кукаев Пётр Домианов
Отец ребёнка: Кукаев Домиан Николаевич
Рождение ребёнка
08.10.1852
Сын: Кукаев Иван Домианов
Отец ребёнка: Кукаев Домиан Николаевич
Рождение ребёнка
15.10.1853
Сын: Кукаев Александр Домианов
Отец ребёнка: Кукаев Домиан Николаевич
Рождение ребёнка
25.10.1854
Отец ребёнка: Кукаев Домиан Николаевич
Рождение ребёнка
08.01.1858
Дочь: Татьяна Домианова
Отец ребёнка: Кукаев Домиан Николаевич
Рождение ребёнка
15.07.1859
Дочь: Мария Домианова
Отец ребёнка: Кукаев Домиан Николаевич
Смерть
Неизвестно