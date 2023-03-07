Кукаева (Архипова) Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукаева (Архипова) Пелагея Иванова

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Архипова Иван Максимович

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
19.11.1845

Муж: Кукаев Домиан Николаевич

Космодемьянская церковь Селитьба
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кукаев Алексей Дементьев

Отец ребёнка: Кукаев Домиан Николаевич

Рождение ребёнка
07.06.1851

Сын: Кукаев Пётр Домианов

Отец ребёнка: Кукаев Домиан Николаевич

Рождение ребёнка
08.10.1852

Сын: Кукаев Иван Домианов

Отец ребёнка: Кукаев Домиан Николаевич

Рождение ребёнка
15.10.1853

Сын: Кукаев Александр Домианов

Отец ребёнка: Кукаев Домиан Николаевич

Рождение ребёнка
25.10.1854

Сын: Кукаев Кузьма Домианович

Отец ребёнка: Кукаев Домиан Николаевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.01.1858

Дочь: Татьяна Домианова

Отец ребёнка: Кукаев Домиан Николаевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.07.1859

Дочь: Мария Домианова

Отец ребёнка: Кукаев Домиан Николаевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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