Чемшит (Лавриненкова) Татьяна Никифорова 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Чемшит (Лавриненкова) Татьяна Никифорова

Автор
АК
Кунц А.

женский, родилась 1870, Петриковка, Дніпропетровська область

умерла Неизвестно, Украина

Супруги
Чимшит Егор Евсигнеевич1852 г.р.
Дети
Чемшит Роман Георгиевич01.10.1890 г.р.
Власинко (Чемшит) Дарья (Одарка) Егоровна1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Петриковка, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
01.10.1890

Сын: Чемшит Роман Георгиевич

Отец ребёнка: Чимшит Егор Евсигнеевич

Чаплинка, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Власинко (Чемшит) Дарья (Одарка) Егоровна

Отец ребёнка: Чимшит Егор Евсигнеевич

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Мосий Георгиевич Моисей Чимшит/

Отец ребёнка: Чимшит Егор Евсигнеевич

Бракосочетание
02.02.1987

Муж: Чимшит Егор Евсигнеевич

Смерть
Неизвестно
Украина

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