Чемшит (Лавриненкова) Татьяна Никифорова
женский, родилась 1870, Петриковка, Дніпропетровська область
умерла Неизвестно, Украина
Супруги
Чимшит Егор Евсигнеевич1852 г.р.
Дети
Чемшит Роман Георгиевич01.10.1890 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Петриковка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
01.10.1890
Отец ребёнка: Чимшит Егор Евсигнеевич
Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Власинко (Чемшит) Дарья (Одарка) Егоровна
Отец ребёнка: Чимшит Егор Евсигнеевич
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Мосий Георгиевич Моисей Чимшит/
Отец ребёнка: Чимшит Егор Евсигнеевич
Бракосочетание
02.02.1987
Смерть
Неизвестно
Украина