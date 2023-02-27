Рогозин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Рогозин Даниил

Мать: Агафья

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Рогозин Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Рогозин Трофим

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья

Место жительства
Неизвестно
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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