Рогозин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Рогозин Даниил
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Рогозин Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Рогозин Трофим
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья
Место жительства
Неизвестно
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно