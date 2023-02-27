Рогозин Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Даниил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Рогозин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Рогозин Тихон

Мать ребёнка: Агафья

Рождение ребёнка
1802

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Место жительства
Неизвестно
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
1830
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