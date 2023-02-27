Рогозин Даниил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Рогозин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Рогозин Тихон
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1802
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Место жительства
Неизвестно
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
1830