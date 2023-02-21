Лаврина Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Лаврин Павел Ильич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Панина Евдокия
Отец ребёнка: Панин 1
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Панина Надежда
Отец ребёнка: Панин 1
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Панина Екатерина
Отец ребёнка: Панин 1
Рождение ребёнка
1941
Сын: Панин Александр
Отец ребёнка: Панин 1
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Панина Полина
Отец ребёнка: Панин 1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панин 1
Смерть
1946