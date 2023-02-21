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Лаврина Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Лаврин Павел Ильич

Мать: Лаврина Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Панина Евдокия

Отец ребёнка: Панин 1

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Панина Надежда

Отец ребёнка: Панин 1

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Панина Екатерина

Отец ребёнка: Панин 1

Рождение ребёнка
1941

Сын: Панин Александр

Отец ребёнка: Панин 1

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Панина Полина

Отец ребёнка: Панин 1

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин 1

Смерть
1946
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