Панина Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Панин 1

Мать: Лаврина Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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