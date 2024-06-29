Рябова Евдокия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 50л
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Рябов Иван Никифорович
ГАСО, рев1834, 49об
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Рябов Иван Никифорович
ГАСО, 179-1-213-77об
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Рябова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Рябов Иван Никифорович
ГАСО, 179-1-213-78л
Смерть
Неизвестно