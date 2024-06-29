Рябова Евдокия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова Евдокия Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Иван Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 50л
Рождение ребёнка
1830

Сын: Рябов Вахромей Иванович

Отец ребёнка: Рябов Иван Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 49об
Рождение ребёнка
1841

Сын: Рябов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Рябов Иван Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-77об
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Рябова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Рябов Иван Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-78л
Смерть
Неизвестно

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