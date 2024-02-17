Каткова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каткова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Котков Савва Никитич

Отец ребёнка: Котков Никита Осипович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Аксинья Никитична

Отец ребёнка: Котков Никита Осипович

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котков Никита Осипович

д. Коркино, Усть-Суерская слобода, Ялуторовский дистрикт, Сибирская губерния.
Смерть
Неизвестно
Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
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