Каткова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Сын: Котков Савва Никитич
Отец ребёнка: Котков Никита Осипович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Аксинья Никитична
Отец ребёнка: Котков Никита Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
д. Коркино, Усть-Суерская слобода, Ялуторовский дистрикт, Сибирская губерния.
Смерть
Неизвестно