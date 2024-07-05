Фомина Александра Николаевна 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомина Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1832 г.р.

Дети

Около 1855 г.р.

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1854

Муж: Фомин Иван

https://ya.ru/archive/catalog/fab17e80-e0fe-4604-9bd3-02b10647941b/226
Рождение ребёнка
Около ?.08.1855

Сын: Константин

Отец ребёнка: Фомин Иван

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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