Фомина Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1854
Муж: Фомин Иван
https://ya.ru/archive/catalog/fab17e80-e0fe-4604-9bd3-02b10647941b/226
Рождение ребёнка
Около ?.08.1855
Сын: Константин
Отец ребёнка: Фомин Иван
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно