(Глумова) Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Глумова) Клавдия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1913

Дата смерти

30.09.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1940

Сын: Захаров Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Захаров Георгий Ильич

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
30.09.1962
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