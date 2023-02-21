(Глумова) Клавдия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1913
Дата смерти30.09.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1940
Сын: Захаров Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Захаров Георгий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.09.1962