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Захаров Александр Георгиевич

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Место рождения

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

02.07.1940

Дата смерти

13.12.1978

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1940

Отец: Захаров Георгий Ильич

Мать: Клавдия Петровна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
Смерть
13.12.1978
Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
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