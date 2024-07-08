Тарасенко (Коновкина) Васса Филипповна
Место рождения
Дата рождения13.08.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1858
Крещение
14.08.1858
Восприемники: 1. Шамеха Максим Данилович 2. Кисунькина Трифона жена Евдокия Саввична
Восприемник
22.05.1874
Крещенная - Елена 21.05.1874 г.р. Отец - Кулагин Евстафий Васильевич Мать - Агриппина Евстафьевна
Восприемник
14.10.1874
Крещенный - Назарий 12.10.1874 г.р. Отец - Тарасенко Макар Филиппович, бессрочно отпускной солдат Мать - Евдокия Ларионовна
Бракосочетание
19.01.1875
Поручители: По жениху: - Кулагин Максим - Лебедев Николай По невесте: - Комышов Никита - Кисунькин Герасим
Восприемник
02.01.1880
Крещенный - Анисья 01.01.1880 г.р. Отец - Мармарев Василий Карпович Мать - Пелагея Давидовна
Восприемник
18.04.1880
Торчило Агапия Отец - Торчило Никифор Иванович Мать - Устинья Леонтьевна
Восприемник
27.06.1880
Кулага Петр Отец - Кулага Максим Иванович Мать - Лукия Ивановна
Смерть
Неизвестно