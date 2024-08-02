Дмитриева-Мамонова (Рачинская) Ольга Александровна 20.05.1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Дмитриева-Мамонова (Рачинская) Ольга Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 20.05.1834

умерла 1917

Супруги
Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович07.01.1824 г.р.
Дети
Дмитриев-Мамонов Сергей Эммануилович10.09.1858 г.р.
Дмитриева-Мамонова Софья Эммануиловна30.07.1860 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.08.1857

Муж: Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович

город Веймар, Великое герцогство Саксен-Веймар-Эйзенах

ЦГИА. Ф.19. О.123. Д.13

Рождение ребёнка
10.09.1858

Сын: Дмитриев-Мамонов Сергей Эммануилович

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
30.07.1860

Дочь: Дмитриева-Мамонова Софья Эммануиловна

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Дмитриев-Мамонов Иван Эммануилович

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович

Рождение ребёнка
25.08.1867

Сын: Дмитриев-Мамонов Александр Эммануилович

Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович

Смерть
1917

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