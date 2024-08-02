Дмитриева-Мамонова (Рачинская) Ольга Александровна
женский, родилась 20.05.1834
умерла 1917
Супруги
Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович07.01.1824 г.р.
Дети
Дмитриев-Мамонов Сергей Эммануилович10.09.1858 г.р.
Дмитриева-Мамонова Софья Эммануиловна30.07.1860 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.08.1857
город Веймар, Великое герцогство Саксен-Веймар-Эйзенах
Рождение ребёнка
10.09.1858
Сын: Дмитриев-Мамонов Сергей Эммануилович
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.07.1860
Дочь: Дмитриева-Мамонова Софья Эммануиловна
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Дмитриев-Мамонов Иван Эммануилович
Отец ребёнка: Дмитриев-Мамонов Эммануил Александрович
Рождение ребёнка
25.08.1867
Смерть
1917