Мелания Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Котов Емельян Михеев
Мать: Котова Васса Алексеева
Бракосочетание
29.10.1890
Муж: Михаил Иванов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1891
Дочь: Варвара Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
14.02.1895
Сын: Александр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
18.03.1897
Дочь: Дария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
20.08.1898
Сын: Пётр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Рождение ребёнка
20.08.1898
Сын: Пётр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иванов
Бракосочетание
21.01.1900
Муж: Илья Фёдоров
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1901
Сын: Григорий Ильин
Отец ребёнка: Илья Фёдоров
Рождение ребёнка
31.08.1903
Сын: Семён Ильин
Отец ребёнка: Илья Фёдоров
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1906
Дочь: Ирина Ильина
Отец ребёнка: Илья Фёдоров
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1908
Дочь: Анастасия Ильина
Отец ребёнка: Илья Фёдоров
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1911
Дочь: Пелагея Ильина
Отец ребёнка: Илья Фёдоров
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1914
Сын: Иоанн Ильин
Отец ребёнка: Илья Фёдоров
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно