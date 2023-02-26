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Мелания Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Котов Емельян Михеев

Мать: Котова Васса Алексеева

Бракосочетание
29.10.1890

Муж: Михаил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1891

Дочь: Варвара Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1895

Сын: Александр Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.03.1897

Дочь: Дария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1898

Сын: Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1898

Сын: Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1900

Муж: Илья Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.01.1901

Сын: Григорий Ильин

Отец ребёнка: Илья Фёдоров

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.08.1903

Сын: Семён Ильин

Отец ребёнка: Илья Фёдоров

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1906

Дочь: Ирина Ильина

Отец ребёнка: Илья Фёдоров

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1908

Дочь: Анастасия Ильина

Отец ребёнка: Илья Фёдоров

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1911

Дочь: Пелагея Ильина

Отец ребёнка: Илья Фёдоров

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1914

Сын: Иоанн Ильин

Отец ребёнка: Илья Фёдоров

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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