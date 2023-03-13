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(Шонгина) Федосья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

26.05.1850

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1850

Отец: Шонгинъ Никита

Мать: Шонгина Наталія

Александровка
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