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(Шонгина) Федосья
(Шонгина) Федосья
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
26.05.1850
Пол
Женский
Отец
Шонгинъ Никита
1811 г.р.
Мать
Шонгина (Титова) Наталія
1813 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1850
Отец:
Шонгинъ Никита
Мать:
Шонгина Наталія
Александровка
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