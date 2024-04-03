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Герасимов Трофим

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Герасимов Степан Трофимович

Мать ребёнка: Герасимова Матрена Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Хромова Аграфена Трофимовна

Мать ребёнка: Герасимова Матрена Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Герасимов Григорий Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Герасимов Михаил Трофимович

Мать ребёнка: Герасимова Матрена Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Маллаева Мария Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Полянская Федора Трофимовна

Мать ребёнка: Герасимова Матрена Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Матрена Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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