Герасимов Трофим
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
1752
Сын: Герасимов Степан Трофимович
Мать ребёнка: Герасимова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Хромова Аграфена Трофимовна
Мать ребёнка: Герасимова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Герасимов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Герасимов Михаил Трофимович
Мать ребёнка: Герасимова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Маллаева Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Полянская Федора Трофимовна
Мать ребёнка: Герасимова Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно