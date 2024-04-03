Герасимов Григорий Трофимович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Герасимов Трофим
Рождение ребёнка
1786
Сын: Герасимов Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Герасимова Зиновья Григорьевна
Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Герасимов Егор Григорьевич
Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Герасимов Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Герасимова Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно