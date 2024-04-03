Герасимов Григорий Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Григорий Трофимович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Герасимов Трофим

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Герасимов Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Дмитриевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Герасимова Зиновья Григорьевна

Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Дмитриевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Герасимов Егор Григорьевич

Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Дмитриевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Герасимов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Дмитриевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Герасимова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Татьяна Дмитриевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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