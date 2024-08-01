Усанов (Лашманов) Савелий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсанов (Лашманов) Савелий Иванович

Усанов (Лашманов) Савелий Иванович

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Лашманов Иван Иванович

Мать: Лашманова Ульяна Петровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усанова Матрона Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Усанов Степан Савельевич

Мать ребёнка: Усанова Матрона Никитична

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
В 1813 году переведен из Печелок в вотчину тещи деревню Игнашино.
Рождение ребёнка
18.11.1796 ст.

Сын: Усанов Петр Савельевич

Мать ребёнка: Усанова Матрона Никитична

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1807
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.