Усанов (Лашманов) Савелий Иванович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Лашманов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Усанова Матрона Никитична
В 1813 году переведен из Печелок в вотчину тещи деревню Игнашино.
Рождение ребёнка
18.11.1796 ст.
Мать ребёнка: Усанова Матрона Никитична
Смерть
1807