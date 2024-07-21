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Ушаков Федор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Ушаков Степан Никифорович

Мать: Ушакова Параскева Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Ушакова Настасья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Ушаков Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Ушакова Аксинья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Ушаков Андрей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Ушаков Яков Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Ушакова Афимья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Ушаков Ксенофонт Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1851

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