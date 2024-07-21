Ушаков Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушакова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Ушакова Настасья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Ушакова Аксинья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Ушакова Афимья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Ушаков Ксенофонт Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1851