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Бердяев Михаил Петрович
Бердяев Михаил Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1748
Дата смерти
1769
Пол
Мужской
Отец
Бердяев Пётр Семёнович
1726 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец:
Бердяев Пётр Семёнович
Мать: не указана
Смерть
1769
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