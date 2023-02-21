Бердяев Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердяев Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1769

Пол

Мужской

Отец

1726 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Бердяев Пётр Семёнович

Мать: не указана

Смерть
1769
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