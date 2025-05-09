Eyzenbet Boris Abramovich 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Eyzenbet Boris Abramovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1907, Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)

умер 1992, Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)

Супруги
(Buchman) Ida Moiseevna11.04.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Buchman) Ida Moiseevna

Рождение ребёнка
25.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Buchman) Ida Moiseevna

Russia, Ural or Sibir (Evacuation)

Смерть
1992
Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)

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