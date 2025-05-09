Eyzenbet Boris Abramovich
мужской, родился 1907, Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)
умер 1992, Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)
Супруги
(Buchman) Ida Moiseevna11.04.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Buchman) Ida Moiseevna
Рождение ребёнка
25.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Buchman) Ida Moiseevna
Russia, Ural or Sibir (Evacuation)
Смерть
1992
Russia, Saint- Petersburg (Leningrad)