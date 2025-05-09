(Buchman) Ida Moiseevna 11.04.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Buchman) Ida Moiseevna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 11.04.1908, Belarus, Homel

умерла ?.03.2005, Moscow, Russia

Мать
Buchman (Levinsohn) Sharlotta (Zlata) Isaakovna?.04.1879 г.р.
Отец
Buchman Moisey Israelivich1876 г.р.
Супруги
Eyzenbet Boris Abramovich1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1908

Отец: Buchman Moisey Israelivich

Мать: Buchman (Levinsohn) Sharlotta (Zlata) Isaakovna

Belarus, Homel

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Eyzenbet Boris Abramovich

Рождение ребёнка
25.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Eyzenbet Boris Abramovich

Russia, Ural or Sibir (Evacuation)

Смерть
?.03.2005
Moscow, Russia

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