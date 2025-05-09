(Buchman) Ida Moiseevna
женский, родилась 11.04.1908, Belarus, Homel
умерла ?.03.2005, Moscow, Russia
МатьBuchman (Levinsohn) Sharlotta (Zlata) Isaakovna?.04.1879 г.р.
ОтецBuchman Moisey Israelivich1876 г.р.
Супруги
Eyzenbet Boris Abramovich1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1908
Belarus, Homel
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Eyzenbet Boris Abramovich
Russia, Ural or Sibir (Evacuation)
Смерть
?.03.2005
Moscow, Russia