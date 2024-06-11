Сухова (Каликина) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухова (Каликина) Любовь Николаевна

Сухова (Каликина) Любовь Николаевна

avatar

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

06.09.1912

Дата смерти

21.10.1992

Пол

Женский

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Муж

1914 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1912

Отец: Каликин Николай Архиппович

Мать: Каликина (Зайкова) Анастасия (Анисья) Васильевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухов Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухов Владимир Фёдорович

Крещение
08.09.1912
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Арсений Двинянинов. Крёстная - жительница села Верх-Чик, крестьянская жена, Агафья Викуловна Васильева (Каликина) (двоюродная бабу... Показать все
Работа или профессия
После 1932
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Работала в железомонтажных мастерских N2 города Сталинска, ныне Новокузнецк.
Бракосочетание
Около 1935

Муж: Сухов Владимир Фёдорович

Рождение ребёнка
28.10.1936

Сын: Сухов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Сухов Владимир Фёдорович

Место жительства
После 1955
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Возможно после трагических событий, а именно гибели старшего сына, переехала со своей семьёй на Украину.
Смерть
21.10.1992
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Похороны
После 21.10.1992
Кривой Рог, Дніпропетровська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.