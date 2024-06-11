Сухова (Каликина) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.09.1912
Дата смерти21.10.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухов Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухов Владимир Фёдорович
Крещение
08.09.1912
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Арсений Двинянинов. Крёстная - жительница села Верх-Чик, крестьянская жена, Агафья Викуловна Васильева (Каликина) (двоюродная бабу... Показать все
Работа или профессия
После 1932
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Работала в железомонтажных мастерских N2 города Сталинска, ныне Новокузнецк.
Бракосочетание
Около 1935
Рождение ребёнка
28.10.1936
Отец ребёнка: Сухов Владимир Фёдорович
Место жительства
После 1955
Возможно после трагических событий, а именно гибели старшего сына, переехала со своей семьёй на Украину.
Смерть
21.10.1992
Похороны
После 21.10.1992