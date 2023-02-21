Овчинникова (Мурманцева) Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1979
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1979
Отец: Мурманцев Анатолий
Мать: Мурманцева Валентина
Рождение ребёнка
25.08.2006
Сын: Овчинников Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Овчинников Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
29.06.2012
Дочь: Овчинникова Ева Сергеевна
Отец ребёнка: Овчинников Сергей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно