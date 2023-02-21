Овчинникова (Мурманцева) Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Мурманцева) Ирина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1979

Отец: Мурманцев Анатолий

Мать: Мурманцева Валентина

Рождение ребёнка
25.08.2006

Сын: Овчинников Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Овчинников Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
29.06.2012

Дочь: Овчинникова Ева Сергеевна

Отец ребёнка: Овчинников Сергей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Сергей Анатольевич

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