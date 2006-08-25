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Овчинников Андрей Сергеевич
Овчинников Андрей Сергеевич
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Место рождения
Аксу
Дата рождения
25.08.2006
Пол
Мужской
Отец
Овчинников Сергей Анатольевич
1979 г.р.
Мать
Овчинникова (Мурманцева) Ирина Анатольевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.2006
Отец:
Овчинников Сергей Анатольевич
Мать:
Овчинникова Ирина Анатольевна
Аксу
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