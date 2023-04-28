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Овчинников Сергей Анатольевич

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Место рождения

Аксу

Дата рождения

24.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1979

Отец: Овчинников Анатолий Александрович

Мать: Овчинникова Любовь Платоновна

Образование
С 1985 по 1994
Средняя школа № 7
Рождение ребёнка
25.08.2006

Сын: Овчинников Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Овчинникова Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
29.06.2012

Дочь: Овчинникова Ева Сергеевна

Мать ребёнка: Овчинникова Ирина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Ирина Анатольевна

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