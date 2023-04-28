Овчинников Сергей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1979
Образование
С 1985 по 1994
Средняя школа № 7
Рождение ребёнка
25.08.2006
Сын: Овчинников Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Овчинникова Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
29.06.2012
Дочь: Овчинникова Ева Сергеевна
Мать ребёнка: Овчинникова Ирина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно