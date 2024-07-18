Иван Михаилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Михаилов

Место рождения

д. Барашки, Подъяблонская вол., Островской уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1802

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1803 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1819

Жена: Ксения Евстратова

Рождение ребёнка
07.07.1825

Сын: Прокопий Иванов

Мать ребёнка: Ксения Евстратова

Рождение ребёнка
27.08.1826

Сын: Иван

Мать ребёнка: Ксения Евстратова

Рождение ребёнка
02.02.1832

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Ксения Евстратова

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