Иван Михаилов
Место рожденияд. Барашки, Подъяблонская вол., Островской уезд, Псковская губерния
Дата рождения1802
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1819
Жена: Ксения Евстратова
Рождение ребёнка
07.07.1825
Сын: Прокопий Иванов
Мать ребёнка: Ксения Евстратова
Рождение ребёнка
27.08.1826
Сын: Иван
Мать ребёнка: Ксения Евстратова
Рождение ребёнка
02.02.1832
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Ксения Евстратова