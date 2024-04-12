Велентей (Соломка) Харитина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей (Соломка) Харитина Герасимовна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1900 ст.

Сын: Велентей Николай Семёнович

Отец ребёнка: Велентей Семён Назарович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.04.1902 ст.

Дочь: Велентей Анна Семёновна

Отец ребёнка: Велентей Семён Назарович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1904 ст.

Сын: Велентей Иван Семёнович

Отец ребёнка: Велентей Семён Назарович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.07.1910 ст.

Дочь: Велентей Ульяна Семёновна

Отец ребёнка: Велентей Семён Назарович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.02.1912 ст.

Дочь: Велентей Антонина Семёновна

Отец ребёнка: Велентей Семён Назарович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1913 ст.

Сын: Велентей Илья Семёнович

Отец ребёнка: Велентей Семён Назарович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1915 ст.

Дочь: Велентей Мария Семёновна

Отец ребёнка: Велентей Семён Назарович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.02.1926 ст.

Дочь: Велентей Варвара Семёновна

Отец ребёнка: Велентей Семён Назарович

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Семён Назарович

Смерть
Неизвестно
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