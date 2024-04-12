Велентей (Соломка) Харитина Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
12.12.1900 ст.
Сын: Велентей Николай Семёнович
Отец ребёнка: Велентей Семён Назарович
Рождение ребёнка
07.04.1902 ст.
Дочь: Велентей Анна Семёновна
Отец ребёнка: Велентей Семён Назарович
Рождение ребёнка
11.06.1904 ст.
Отец ребёнка: Велентей Семён Назарович
Рождение ребёнка
13.07.1910 ст.
Дочь: Велентей Ульяна Семёновна
Отец ребёнка: Велентей Семён Назарович
Рождение ребёнка
26.02.1912 ст.
Дочь: Велентей Антонина Семёновна
Отец ребёнка: Велентей Семён Назарович
Рождение ребёнка
21.07.1913 ст.
Отец ребёнка: Велентей Семён Назарович
Рождение ребёнка
23.03.1915 ст.
Дочь: Велентей Мария Семёновна
Отец ребёнка: Велентей Семён Назарович
Рождение ребёнка
12.02.1926 ст.
Дочь: Велентей Варвара Семёновна
Отец ребёнка: Велентей Семён Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно