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Антипина (Денисова) Мария

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.01.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1842

Отец: Денисовъ Емельянъ

Мать: Денисова Пелагея

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1861

Муж: Антипинъ Меркурій

Рождение ребёнка
27.09.1862

Сын: Антипинъ Григорий

Отец ребёнка: Антипинъ Меркурій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1865

Сын: Антипинъ Федоръ

Отец ребёнка: Антипинъ Меркурій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Телина Акулина

Отец ребёнка: Антипинъ Меркурій

Рождение ребёнка
1868

Сын: Антипинъ Василий

Отец ребёнка: Антипинъ Меркурій

Рождение ребёнка
1870

Сын: Антипинъ Петръ

Отец ребёнка: Антипинъ Меркурій

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Валявина Варвара

Отец ребёнка: Антипинъ Меркурій

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Антипинъ Меркурій

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