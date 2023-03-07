Антипина (Денисова) Мария
Место рождения
Дата рождения27.01.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1842
Отец: Денисовъ Емельянъ
Мать: Денисова Пелагея
Бракосочетание
22.01.1861
Муж: Антипинъ Меркурій
Рождение ребёнка
27.09.1862
Сын: Антипинъ Григорий
Отец ребёнка: Антипинъ Меркурій
Рождение ребёнка
10.02.1865
Сын: Антипинъ Федоръ
Отец ребёнка: Антипинъ Меркурій
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Телина Акулина
Отец ребёнка: Антипинъ Меркурій
Рождение ребёнка
1868
Сын: Антипинъ Василий
Отец ребёнка: Антипинъ Меркурій
Рождение ребёнка
1870
Сын: Антипинъ Петръ
Отец ребёнка: Антипинъ Меркурій
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Валявина Варвара
Отец ребёнка: Антипинъ Меркурій
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Антипинъ Меркурій