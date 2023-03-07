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Антипинъ Григорий

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.09.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1862

Отец: Антипинъ Меркурій

Мать: Антипина Мария

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Антипина Ирина

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Антипина Ирина

Рождение ребёнка
1890

Сын: Антипинъ Иосифъ

Мать ребёнка: Антипина Ирина

Рождение ребёнка
1896

Сын: Антипинъ Василий

Мать ребёнка: Антипина Ирина

Рождение ребёнка
?.05.1898

Сын: Антипинъ Иванъ

Мать ребёнка: Антипина Ирина

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