Антипинъ Григорий
Место рождения
Дата рождения27.09.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1862
Отец: Антипинъ Меркурій
Мать: Антипина Мария
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Антипина Ирина
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Антипина Ирина
Рождение ребёнка
1890
Сын: Антипинъ Иосифъ
Мать ребёнка: Антипина Ирина
Рождение ребёнка
1896
Сын: Антипинъ Василий
Мать ребёнка: Антипина Ирина
Рождение ребёнка
?.05.1898
Сын: Антипинъ Иванъ
Мать ребёнка: Антипина Ирина