Матрона Дмитриева
Место рождения
Дата рождения15.03.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1858
Отец: Дмитрий Устинов
Мать: Варвара Афанасиева
Бракосочетание
26.05.1876
Муж: Лазарь Никифоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1877
Сын: Тимофей ст
Отец ребёнка: Лазарь Никифоров
Место жительства
1878
Рождение ребёнка
23.01.1879
Сын: Григорий Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Никифоров
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1881
Сын: Пётр Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Никифоров
Рождение ребёнка
04.08.1884
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Лазарь Никифоров
Рождение ребёнка
29.05.1886
Сын: Никифор Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Никифоров
Рождение ребёнка
07.10.1888
Дочь: Анна Лазарева
Отец ребёнка: Лазарь Никифоров
Рождение ребёнка
09.08.1891
Дочь: Мария Лазарева
Отец ребёнка: Лазарь Никифоров
Рождение ребёнка
03.05.1894
Сын: Тимофей Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Никифоров
Рождение ребёнка
14.10.1897
Сын: Андрей Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Никифоров
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Михаил Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иоанн Лазарев
Отец ребёнка: Лазарь Никифоров
Смерть
Неизвестно