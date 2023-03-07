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Матрона Дмитриева

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.03.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1858

Отец: Дмитрий Устинов

Мать: Варвара Афанасиева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.05.1876

Муж: Лазарь Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1877

Сын: Тимофей ст

Отец ребёнка: Лазарь Никифоров

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1878
Рождение ребёнка
23.01.1879

Сын: Григорий Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Никифоров

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1881

Сын: Пётр Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Никифоров

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1884

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Лазарь Никифоров

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1886

Сын: Никифор Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Никифоров

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1888

Дочь: Анна Лазарева

Отец ребёнка: Лазарь Никифоров

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1891

Дочь: Мария Лазарева

Отец ребёнка: Лазарь Никифоров

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1894

Сын: Тимофей Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Никифоров

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1897

Сын: Андрей Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Никифоров

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Михаил Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Никифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иоанн Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Никифоров

Смерть
Неизвестно
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