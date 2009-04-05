Супер (Емельянова) Таисия
Место рожденияОренбургская область, Новосергиевский район, село Жахово
Дата рождения25.09.1925
Дата смерти05.04.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Оренбургская область, Новосергиевский район, село Жахово
Рождение ребёнка
28.04.1947
Дочь: Лешина Алефтина
Отец ребёнка: Супер Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Супер Яков
Смерть
05.04.2009