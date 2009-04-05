Супер (Емельянова) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супер (Емельянова) Таисия

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Место рождения

Оренбургская область, Новосергиевский район, село Жахово

Дата рождения

25.09.1925

Дата смерти

05.04.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская область, Новосергиевский район, село Жахово
Рождение ребёнка
28.04.1947

Дочь: Лешина Алефтина

Отец ребёнка: Супер Яков

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супер Яков

Смерть
05.04.2009
Орск, город Орск, Оренбургская область
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