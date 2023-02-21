Жуков Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Илья Константинович

Мать ребёнка: Жукова Людмила Михайловна

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Алексей Константинович

Мать ребёнка: Жукова Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Людмила Михайловна

Смерть
Неизвестно
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