Куракин Герасим Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракин Герасим Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Куракин Гаврила Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Куракина Устинья Михайловна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пелагея Герасимовна

Мать ребёнка: Куракина Устинья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куракина Устинья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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