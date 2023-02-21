Куракин Герасим Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Куракин Гаврила Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Куракина Устинья Михайловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пелагея Герасимовна
Мать ребёнка: Куракина Устинья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно