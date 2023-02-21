Куракина Устинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина Устинья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Куракин Герасим Гаврилович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пелагея Герасимовна

Отец ребёнка: Куракин Герасим Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Герасим Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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