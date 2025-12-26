Трегубова (Тимашева-Беринг) Евдокия Алексеевна
женский, родилась 13.06.1847, Москва, город федерального значения Москва
умерла 13.06.1881, Лучеса, Починковский муниципальный район, Смоленская область
МатьЕрмолова (Волкова) Варвара Николаевна26.03.1826 г.р.
ОтецТимашев-Беринг Алексей Александрович1812 г.р.
Супруги
Трегубов Алексей Яковлевич04.03.1839 г.р.
Дети
Трегубов Андрей Алексеевич06.10.1869 г.р.
Эрнст (Трегубова) Евдокия АлексеевнаНеизвестно г.р.
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Рождение
13.06.1847
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эрнст (Трегубова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Трегубов Алексей Яковлевич
Бракосочетание
12.11.1867
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.1869
Сын: Трегубов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Трегубов Алексей Яковлевич
Смерть
13.06.1881
Лучеса, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение - церковь Христорождественская в Палашах https://yandex.ru/archive/catalog/b6e2ef46-609d-43f0-9ccd-bd3e6d55c4d5/37