Трегубова (Тимашева-Беринг) Евдокия Алексеевна 13.06.1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Трегубова (Тимашева-Беринг) Евдокия Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 13.06.1847, Москва, город федерального значения Москва

умерла 13.06.1881, Лучеса, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Мать
Ермолова (Волкова) Варвара Николаевна26.03.1826 г.р.
Отец
Тимашев-Беринг Алексей Александрович1812 г.р.
Супруги
Трегубов Алексей Яковлевич04.03.1839 г.р.
Дети
Трегубов Андрей Алексеевич06.10.1869 г.р.
Эрнст (Трегубова) Евдокия АлексеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1847

Отец: Тимашев-Беринг Алексей Александрович

Мать: Ермолова (Волкова) Варвара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - церковь Христорождественская в Палашах https://yandex.ru/archive/catalog/b6e2ef46-609d-43f0-9ccd-bd3e6d55c4d5/37

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эрнст (Трегубова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Трегубов Алексей Яковлевич

Бракосочетание
12.11.1867

Муж: Трегубов Алексей Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва

Венчание - Москва Никитский сорок Церковь Спасская в Глазной больнице ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №776, дело №966, стр. 52

Рождение ребёнка
06.10.1869

Сын: Трегубов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Трегубов Алексей Яковлевич

Смерть
13.06.1881
Лучеса, Починковский муниципальный район, Смоленская область

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