Долгоруков Лука Фёдорович
мужской, родился Около 1645
умер 1710, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Прозоровская (Римская-Корсакова) Ирина МихайловнаОколо 1655 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1702
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1710
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург