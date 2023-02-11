Долгоруков Лука Фёдорович Около 1645 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгоруков Лука Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1645

умер 1710, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Прозоровская (Римская-Корсакова) Ирина МихайловнаОколо 1655 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1645

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1702

Жена: Прозоровская (Римская-Корсакова) Ирина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1710
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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