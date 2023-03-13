Бакланова Волкова Пелагея Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакланова Волкова Пелагея Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Баклановъ Василий

Отец ребёнка: Баклановъ Яковъ

Рождение ребёнка
1737

Сын: Баклановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Баклановъ Яковъ

Рождение ребёнка
1744

Сын: Баклановъ Аверьянъ

Отец ребёнка: Баклановъ Яковъ

Рождение ребёнка
1751

Сын: Баклановъ Тарасъ

Отец ребёнка: Баклановъ Яковъ

Рождение ребёнка
1761

Сын: Волковъ Семенъ

Отец ребёнка: Волковъ Антропъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Антропъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баклановъ Яковъ

Смерть
1791
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