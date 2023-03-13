Бакланова Волкова Пелагея Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Баклановъ Василий
Отец ребёнка: Баклановъ Яковъ
Рождение ребёнка
1737
Сын: Баклановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Баклановъ Яковъ
Рождение ребёнка
1744
Сын: Баклановъ Аверьянъ
Отец ребёнка: Баклановъ Яковъ
Рождение ребёнка
1751
Сын: Баклановъ Тарасъ
Отец ребёнка: Баклановъ Яковъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Волковъ Семенъ
Отец ребёнка: Волковъ Антропъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Антропъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баклановъ Яковъ
Смерть
1791
Дурасовка