Волковъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волковъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Волковъ Антропъ

Мать: Бакланова Волкова Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Волковъ Никита

Мать ребёнка: Волкова Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Волкова Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Волкова Акулина Иванова

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Акулина Иванова

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