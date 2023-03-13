Волковъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Волковъ Антропъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Волковъ Никита
Мать ребёнка: Волкова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Волкова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Волкова Акулина Иванова
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Акулина Иванова