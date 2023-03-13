Баклановъ Тарасъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Баклановъ Яковъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Лысова Наталья
Мать ребёнка: Бакланова Лукерья Агеева
Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1774
Сын: Баклановъ Леонтий
Мать ребёнка: Бакланова Лукерья Агеева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Бакланова Лукерья Агеева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Бакланова Лукерья Агеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакланова Лукерья Агеева