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Баклановъ Тарасъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Баклановъ Яковъ

Мать: Бакланова Волкова Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Лысова Наталья

Мать ребёнка: Бакланова Лукерья Агеева

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Баклановъ Леонтий

Мать ребёнка: Бакланова Лукерья Агеева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Бакланова Лукерья Агеева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Бакланова Лукерья Агеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакланова Лукерья Агеева

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