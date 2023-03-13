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(Бакланова) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Отец

1751 г.р.

Мать

1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Баклановъ Тарасъ

Мать: Бакланова Лукерья Агеева

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