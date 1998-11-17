Панова (Накатова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 25.06.1907
Дата смерти17.11.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.06.1907
Бракосочетание
Около 1930
Муж: Панов Петр Ефимович
Рождение ребёнка
20.02.1931
Дочь: Зеленкова (Панова) Идея Петровна
Отец ребёнка: Панов Петр Ефимович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Струнина (Панова) Галина Петровна
Отец ребёнка: Панов Петр Ефимович
Смерть
17.11.1998