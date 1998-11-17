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Панова (Накатова) Мария Михайловна

Место рождения

Гвоздево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 25.06.1907

Дата смерти

17.11.1998

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.06.1907

Отец: Накатов Михаил Поликарпович

Мать: Накатова (Смирнова) Пелагея Кузьминична

Гвоздево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1930

Муж: Панов Петр Ефимович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.02.1931

Дочь: Зеленкова (Панова) Идея Петровна

Отец ребёнка: Панов Петр Ефимович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Струнина (Панова) Галина Петровна

Отец ребёнка: Панов Петр Ефимович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
17.11.1998
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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